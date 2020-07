IBM : vers le rachat de WDG Automation

08/07/2020 | 15:17

Le groupe IBM annonce ce mercredi qu'il va acheter WDG Automation, un fournisseur brésilien de logiciels d'automatisation des processus robotiques, pour un montant non divulgué.



En intégrant les capacités de WDG dans ses processus d'automatisation, IBM souhaite ainsi 'aider les entreprises à accéder plus largement à l'automatisation intelligente via des robots logiciels'.



L'accord devrait être finalisé au troisième trimestre.







Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.