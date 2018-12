International Business Machines : HCL Technologies va acquérir des produits logiciels IBM sélectionnés pour 1,8 milliard USD

IBM (NYSE : IBM) et HCL Technologies (HCL) ont annoncé aujourd’hui un accord définitif en vertu duquel HCL va acquérir des produits logiciels IBM sélectionnés pour 1,8 milliard USD. La clôture de la transaction est prévue pour mi-2019, sous réserve de l’achèvement des examens réglementaires applicables.

Les produits logiciels visés, qui représentent un marché potentiel total de plus de 50 milliards USD, sont les suivants :

Appscan pour le développement d’applications sécurisées,

pour le développement d’applications sécurisées, BigFix pour la gestion sécurisée des périphériques,

pour la gestion sécurisée des périphériques, Unica (sur site) pour l’automatisation du marketing,

(sur site) pour l’automatisation du marketing, Commerce (sur site) pour l’eCommerce omnicanal,

(sur site) pour l’eCommerce omnicanal, Portal (sur site) pour l’expérience numérique,

(sur site) pour l’expérience numérique, Notes & Domino pour le développement rapide d’applications email et « low code », et

pour le développement rapide d’applications email et « low code », et Connections pour la collaboration des domaines de travail.

HCL et IBM entretiennent un partenariat IP continu pour cinq de ces produits.

« Nous continuons de voir sur le marché d’excellentes opportunités d’optimiser nos offres Mode-3 (Produits et Plateformes). Les produits que nous allons acquérir représentent des marchés importants en pleine croissance tels que la Sécurité, le Marketing et le Commerce, qui sont des segments stratégiques pour HCL. Plusieurs de ces produits sont bien considérés par les clients et positionnés dans le quadrant supérieur par les analystes de l’industrie », a déclaré C Vijayakumar, président et PDG de HCL Technologies.

Et d’ajouter : « Les déploiements à grande échelle de ces produits sont pour nous une excellente occasion d’atteindre et de servir des milliers d’entreprises mondiales dans une large gamme d’industries et de marchés. Je suis convaincu que la trajectoire de croissance de ces produits sera bonne, appuyée à la fois par notre engagement à investir dans l’innovation des produits, et par l’importance que nous accordons au client et au développement de produits agiles. Nous constatons aussi un potentiel exceptionnel de créer des produits ‘logiciels en tant que services’ incontournables, en combinant ces produits à nos services Mode-1 et Mode-2 ».

« Au cours des quatre dernières années, nous avons priorisé nos investissements pour développer des capacités intégrées dans des domaines tels que l’IA pour l’entreprise, le cloud hybride, la cybersécurité, les analyses, la chaîne logistique et la blockchain, ainsi que des plateformes et des solutions sectorielles notamment pour les soins de santé, l’IdO industriel et les services financiers. Il s’agit de segments émergents à forte valeur dans l’industrie des technologies de l’information. Par conséquent, IBM est aujourd’hui un leader dans ces segments », a indiqué John Kelly, vice-président directeur, Solutions et recherche cognitives (Cognitive Solutions and Research), chez IBM. « Nous estimons que le moment est venu de céder ces actifs logiciels de collaboration, marketing et commerce sélectionnés, qui sont livrés de plus en plus en tant que produits autonomes. En même temps, nous considérons que ces produits présentent une forte compatibilité stratégique pour HCL, et que HCL est particulièrement bien positionnée pour promouvoir l’innovation et la croissance en faveur de ses clients. »

À propos de HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) est une société technologique mondiale de premier plan qui aide les entreprises mondiales à repenser et à transformer leurs activités par le biais des technologies numériques. HCL opère dans 43 pays et son chiffre d’affaires consolidé pour les 12 mois clos le 30 septembre 2018 s’est élevé à 8,2 milliards USD. HCL se concentre sur la fourniture d’un portefeuille de services intégrés, reflété par sa stratégie de croissance selon les Modes 1–2–3. Le Mode 1 englobe les services de base dans les domaines des applications, de l’infrastructure, de l’externalisation des processus métiers (Business process outsourcing, BPO) ainsi que les services d’ingénierie et de R&D, en tirant parti de DRYiCE™ Autonomics pour transformer le paysage commercial et informatique de ses clients, en les rendant « lean » et « agiles ». Le Mode 2 met l’accent sur des offres intégrées de services numériques et analytiques, d’IoT WoRKS™, de services natifs en nuage, de services de cybersécurité et de services GRC centrés sur l’expérience et les résultats, afin de générer des résultats commerciaux et de permettre la numérisation de l’entreprise. La stratégie en Mode 3 est axée sur les écosystèmes et crée des partenariats IP innovants pour permettre le développement de produits et de plateformes. HCL exploite son réseau mondial de laboratoires intégrés de co-innovation et ses capacités de distribution mondiales pour fournir une prestation multiservice holistique dans des secteurs clés, notamment les services financiers, la fabrication, les télécommunications, les médias, l’édition, le divertissement, la vente au détail et les BCE, les sciences de la vie et les soins de santé, le pétrole et le gaz, l’énergie et les services publics, les voyages, les transports et la logistique, ainsi que les services gouvernementaux. Avec à son actif 127 875 professionnels de différentes nationalités, HCL s’attache à créer de la valeur réelle pour ses clients en établissant « Des relations qui vont au-delà du simple contrat ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hcltech.com

À propos d’IBM

Pour en savoir plus, rendez-vous sur ibm.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181207005558/fr/