IAG : Berenbeg reste à l'achat, mais réduit son objectif

29/11/2019 | 12:12

Berenberg a maintenu sa recommandation 'd'achat' sur le titre International Consolidated Airlines (IAG), tout en réduisant son objectif de cours à 700 pence, contre 720 pence.



Dans une note adressée aux clients, le bureau d'analyses allemand indique que le rendement du capital investi (ROIC) du groupe ne reflète pas une période de 'surperformance'.



Berenberg a ajouté que IAG pouvait conserver des rendements supérieurs à ceux de ses pairs, malgré des investissements d'environ 15 milliards d'euros d'ici 2022 destinés à la reconfiguration des cabines, aux fusions et acquisitions et au renouvellement de sa flotte.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.