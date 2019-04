IAG : Berenberg estime que l'action est mal valorisée

23/04/2019 | 13:06

Berenberg maintient sa recommandation 'Achat' sur les actions IAG, avec un objectif de cours fixé à 780 pence, soulignant que les marchés surestiment les risques pesant sur la marge du groupe.



Le bureau d'analyses allemand indique dans son étude du jour que la valorisation actuelle d'IAG implique que les bénéfices du groupe chuteront de plus de 1,8 milliard d'euros, malgré peu de preuves indiquant un effondrement de la marge à court terme.



'Nous pensons qu'IAG est à présent l'action des compagnies aériennes européennes la plus mal évaluée, même si nous apprécions toujours Air France pour ses mesures d'auto-assistance et son adaptation à la tarification long-courrier ', ajoute le bureau d'analyses.



