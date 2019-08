IAG : Liberum reste à 'achat' après les résultats

02/08/2019 | 10:01

Liberum réaffirme son conseil 'achat' sur IAG (International Airlines Group) avec un objectif de cours maintenu à 875 pence, à la suite de la publication semestrielle de la maison-mère -entre autres- de British Airways et d'Iberia.



Le broker salue ainsi 'une performance encourageante au deuxième trimestre avec une croissance modeste des profits (ce qui est rare dans le transport aérien actuellement) et une légère surperformance du consensus'.



Alors que le groupe anglo-espagnol laisse inchangé ses objectifs annuels, soutenu par une nouvelle réduction modeste dans les plans de croissance des capacités, Liberum 'voit la borne basse de la fourchette du consensus potentiellement se rehausser'.



