IAG : Oddo BHF relève sa recommandation

30/10/2019 | 13:57

Oddo BHF relève sa recommandation sur IAG (International Airlines Group) de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours de 7,3 euros, faisant en outre du titre de la maison-mère de British Airways et d'Iberia sa valeur favorite ('top pick') du secteur.



'C'est le titre qui, selon nous, bénéficiera le plus de la rationalité de l'offre (vers le transatlantique) et offre la valorisation la plus attractive', explique l'analyste dans une note sur le transport aérien.



Plus largement, Oddo BHF adopte 'un ton plus optimiste sur l'hiver grâce à une croissance de l'offre tangiblement moins soutenue que lors des exercices précédents, ce qui permet de tempérer les effets de la dégradation de la demande'.



