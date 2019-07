IAG : Iberia lance une nouvelle liaison Madrid-Le Caire

08/07/2019 | 12:00

Iberia lancera une nouvelle liaison entre Madrid et Le Caire en mars 2020, dans le but de renforcer le réseau de la compagnie aérienne en Afrique.



La compagnie espagnole a annoncé son intention d'effectuer quatre vols par semaine avec un A319 pouvant accueillir jusqu'à 141 clients, soit plus de 1 100 sièges par semaine.



Le Caire deviendra la septième destination d'Iberia sur le continent africain, où elle dessert déjà Casablanca, Tanger et Marrakech au Maroc, Alger et Oran en Algérie, ainsi que Dakar au Sénégal.



