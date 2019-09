IAG: Morgan Stanley débute le suivi du titre à Surpondérer

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Morgan Stanley a entamé sa couverture du titre IAG avec une recommandation Surpondérer et un objectif de cours de 6,30 euros. Le broker américain a étudié l’ensemble du secteur aérien européen et en tire un message de prudence. Ainsi, le bureau d’études explique que la concurrence intense, la faiblesse de la macroéconomie, les conflits salariaux et l'augmentation des coûts environnementaux exerceront une pression sur les bénéfices et constitueront probablement un frein sur les cours des actions.In fine, l'analyste préfère IAG pour des raisons de valorisation et préfère éviter Ryanair et Deutsche Lufthansa.