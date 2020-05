IAG : T1 durement impacté par la pandémie

07/05/2020 | 11:25

International Airlines Group (IAG) annonce avoir connu une perte au premier trimestre, soulignant que l'épidémie de Covid-19 a eu un impact 'dévastateur' sur les secteurs du transport aérien et des voyages.



Le propriétaire des compagnies British Airways et Iberia a ainsi enregistré une perte d'exploitation de -1,86 milliard d'euros au premier trimestre, contre un bénéfice de 135 millions d'euros il y a un an. Le volume de passagers a diminué de 18,5% au cours du dernier trimestre, la compagnie transportant 19.777 passagers, contre 24.382 au premier trimestre de 2019.



Sa capacité passagers a par ailleurs été réduite de 94% depuis fin mars, la plupart de ses avions étant désormais immobilisés.



La compagnie aérienne s'attend à ce que le deuxième trimestre soit 'bien pire' que le premier, et ne s'attend pas à ce que le nombre de passagers revienne aux niveaux de 2019 avant 2023.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.