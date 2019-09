IAG : avertit sur ses résultats annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le temps est décidément à l’orage pour les compagnies aériennes. La dernière victime en date est IAG (-2,98% à 465,92 pence) qui a lancé jeudi un avertissement sur ses résultats 2019. La maison mère de British Airways et Iberia table désormais sur un bénéfice d'exploitation (hors éléments exceptionnels) inférieur de 215 millions d'euros à celui de 2018, alors qu'il l'attendait à un niveau équivalent auparavant. De plus, le groupe anticipe désormais un revenu unitaire en légère baisse à changes constants alors qu'il l’attendait stable précédemment.En parallèle, lAG a estimé l'impact financier des grèves des pilotes de British Airways à 137 millions d'euros. Il a également évoqué un impact supplémentaire de 33 millions d'euros en raison des menaces de grèves des employés de l'aéroport d'Heathrow.