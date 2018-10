IAG : bien orienté après ses résultats à neuf mois

26/10/2018 | 11:02

IAG (International Airlines Group) grimpe de 2,3% à Londres, à la suite d'un profit opérationnel hors exceptionnel de 2,57 milliards d'euros à fin septembre, contre 2,4 milliards pour les neuf premiers mois de 2017, et de revenus en hausse de 5,1% à 18,35 milliards.



La maison-mère notamment de British Airways et d'Iberia fait part d'un acompte sur dividende de 14,5 centimes d'euro par action et indique avoir achevé cette semaine un second programme de rachats d'actions pour 500 millions d'euros.



Pour l'ensemble de 2018, le transporteur aérien anticipe un profit opérationnel hors exceptionnel en progression d'environ 200 millions d'euros, par rapport à 2,95 milliards en 2017, avec une amélioration de son revenu unitaire passager à changes constants.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.