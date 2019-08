IAG : bien orienté après ses semestriels

02/08/2019 | 09:33

IAG (International Airlines Group) s'adjuge 3,8% à Londres, après la publication d'un résultat net ajusté stable à 806 millions d'euros pour le premier semestre 2019, soit un BPA en hausse de 4,3% à 39,2 centimes d'euro.



La maison-mère -entre autres- de British Airways et d'Iberia a vu son profit opérationnel ajusté diminuer de 11,7% à un peu moins de 1,1 milliard d'euros, pour des revenus en croissance de 7,9% à 12,1 milliards.



Aux cours du kérosène et taux de changes actuels, le transporteur aérien anglo-espagnol confirme anticiper pour l'ensemble de 2019 un profit opérationnel ajusté en ligne avec le pro forma de l'année précédente.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.