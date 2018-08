IAG : chute après ses résultats de 2e trimestre

03/08/2018 | 10:57

IAG recule de 4,4% à Londres, après la confirmation par le transporteur aérien -qui regroupe notamment British Airways et Iberia- de ses perspectives annuelles, en dépit d'une 'bonne série de résultats' publiée au titre du deuxième trimestre.



Le groupe prévoit toujours une hausse du profit opérationnel en 2018 à prix du kérosène actuels et à changes constants. Le revenu unitaire passager comme le coût unitaire hors carburant devraient s'améliorer à changes constants selon lui.



Sur le trimestre écoulé, le profit opérationnel hors exceptionnels a augmenté de près de 6% à 835 millions d'euros, mais son coût unitaire du carburant a grimpé de 15% hors effets de changes en raison de cours du pétrole plus élevés.



