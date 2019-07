IAG : condamné à une amende après le vol de données de clients

08/07/2019 | 10:36

Le groupe International Airlines a reçu une amende de 183,4 millions de livres (environ 200 millions d'euros) après le vol de données de clients sur le site Web de British Airways en 2018.



Dans un communiqué, le groupe de compagnies aériennes, formé par la fusion de British Airways et d'Iberia, s'est dit 'surpris' et 'déçu' par la pénalité annoncée par le UK Information Commissioner's Office (ICO).



'British Airways a réagi rapidement à un acte criminel visant à voler les données de ses clients. Nous n'avons trouvé aucune preuve de fraude / activité frauduleuse sur des comptes liés au vol', indique le communiqué de presse.



Le groupe International Airlines a déclaré qu'il avait l'intention de prendre des mesures pour défendre sa position, notamment en faisant appel de la décision.



L'amende représente environ 1,5% du chiffre d'affaires de British Airways pour l'exercice 2017.



