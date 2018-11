Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l’occasion de sa journée Investisseurs, IAG (International Airlines Group) a confirmé la plupart de ses objectifs financiers pour la période 2019-2023, tout en relevant certains d'entre eux. Ainsi, la maison-mère des compagnies aériennes British Airways et Iberia vise toujours une marge d’exploitation comprise en 12 et 15% et une croissance moyenne de son bénéfice par action de 12% par an. IAG a également maintenu sa prévision d’un « equity free-cash flow » de 2,5 milliards d’euros par an en moyenne.En parallèle, le groupe aérien a revu à la hausse certaines de ses prévisions. C'est notamment le cas pour son Ebitdar attendu désormais à 7,2 milliards d'euros en moyenne chaque année. La précédente cible sur la période 2018-2022 était de 6,5 milliards d'euros.Enfin l'objectif moyen de " net capex " est relevé à 2,6 milliards d'euros par an. La précédente cible sur la période 2018-2022 était de 2,1 milliards d'euros.