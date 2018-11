IAG : dans le vert après un relèvement d'objectif long terme

02/11/2018 | 11:15

IAG (International Airlines Group) grimpe de 1,3% à Londres après un relèvement par le transporteur aérien de son objectif de profit opérationnel (EBITDAR) pour 2019-2023 à environ 7,2 milliards d'euros par an.



Par comparaison, la maison-mère de British Airways, Iberia et Vueling affichait un objectif d'EBITDAR de l'ordre de 6,5 milliards d'euros par an sur la période 2018-2022.



Par ailleurs, le groupe anglo-espagnol indique prévoir d'augmenter ses dépenses en capital à 2,6 milliards d'euros par an sur 2019-2023, contre 2,1 milliards dans le plan précédent.



