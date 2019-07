IAG : dément être intéressé par Norwegian

05/07/2019 | 12:08

Contacté après la parution d'un article de la presse espagnole lui prêtant l'intention de lancer une OPA sur Norwegian Air Shuttle, International Airlines Group (IAG) a démenti l'information.



Selon le média espagnol Okdiario, la compagnie aérienne IAG (British Airways et Iberia) aurait eu l'intention de lancer, dans les 15 jours qui viennent, une offre publique d'achat (OPA) sur la 'low cost' Norwegian. Entre 75 et 85 couronnes par action, elle aurait valorisé Norwegian aux environs de 1,1 milliard d'euros, soit près du double de sa valeur actuelle.



Contacté, IAG a fermement démenti : 'Plusieurs fois au cours de ces derniers mois, nous avons déclaré que nous n'étions plus intéressés par Norwegian. Cette position n'a pas changé', nous a indiqué IAG.





