IAG : forte réduction des capacités face au coronavirus

16/03/2020 | 10:09

International Airlines Group (IAG) annonce mettre en oeuvre des mesures face au contexte difficile lié au coronavirus, et prévoit désormais, pour le premier trimestre 2020, une capacité -en sièges-miles disponibles- en baisse d'environ 7,5% en comparaison annuelle.



Pour avril et de mai, le transporteur aérien anticipe une réduction de capacités d'au moins 75% par rapport à la même période l'année dernière. Il prend néanmoins des mesures pour réduire ses dépenses opérationnelles et améliorer son cash-flow.



'Etant donnée l'incertitude continue sur l'impact potentiel et la durée du Covid-19, il est encore impossible de donner une prévision précise de profit pour l'année 2020', ajoute IAG, qui revendique toutefois une liquidité solide de 9,3 milliards d'euros au total.



