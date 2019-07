IAG : hausse du trafic grâce à l'Amérique latine et à l'Asie

05/07/2019 | 17:29

Le groupe International Airlines, issu de la fusion de British Airways et d'Iberia, a enregistré une hausse de son trafic en juin, grâce à la croissance de ses liaisons vers l'Amérique latine, les Caraïbes et la région Asie-Pacifique.



Le trafic - mesuré en passagers-kilomètres payants - a augmenté de 6,3% par rapport à juin 2018, tandis que le facteur de charge du groupe - une mesure de la capacité des compagnies aériennes à remplir les avions - a augmenté de 0,9% à 88,3%.



Le nombre de passagers transportés a augmenté de 6,1% en Juin pour atteindre 11,3 millions.



