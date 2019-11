Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

IAG (+1,55% à 551 pence), maison mère de British Airways et Iberia, a annoncé lundi l'acquisition de la compagnie aérienne espagnole Air Europa pour un milliard d'euros en cash. L’opération doit lui permettre de se renforcer sur les liaisons de l'Europe vers l'Amérique latine et les Caraïbes. IAG évoque un « potentiel significatif » en termes de synergies de coûts et de revenus. En 2018, Air Europa a transporté 11,8 millions de passagers. La compagnie a, en outre, dégagé un revenu de 2,1 milliards d’euros et un bénéfice opérationnel de 100 millions d’euros.Sous réserve des autorisations habituelles, la finalisation de la transaction est attendue pour le deuxième semestre 2020.