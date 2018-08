IAG : se hisse dans le vert avec l'aide d'un broker

06/08/2018 | 14:17

IAG (International Airlines Group) se hisse dans le vert avec un gain de 0,4% à Londres, avec des propos de Barclays Capital qui réaffirme sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de 780 pence sur le titre.



Le broker pointe la publication d'une nouvelle série de chiffres robustes au deuxième trimestre, avec une croissance des capacités élevée absorbée par des coefficients d'occupation en amélioration et des revenus unitaires plus élevés.



'Une chute des coûts unitaires soutient la perspective d'une hausse du profit d'au moins 5% pour 2018, laissant les aspects financiers d'IAG figurer parmi les plus vigoureux du secteur', poursuit l'intermédiaire.



