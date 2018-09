IAG : vol de données client chez British Airways

07/09/2018 | 09:04

British Airways, filiale d'International Airlines Group (IAG), a déploré hier le vol de données client depuis son site Internet www.ba.com et son application mobile.



Les données volées sont des informations personnelles et de paiement, mais ne comprennent pas d'éléments relatifs aux voyages des clients ni à leurs passeports.



IAG indique que la brèche constatée sur www.ba.com a été colmatée et que le site fonctionne désormais normalement. La compagnie aérienne a pris contact avec les personnes concernées et les autorités.





