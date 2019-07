International Consolidated Airlines : Les pilotes de British Airways votent la grève, pas de date

LONDRES, 22 juillet (Reuters) - Les pilotes de British Airways ont voté la grève à une écrasante majorité en raison d'un conflit salarial susceptible de perturber les vols de la compagnie britannique en pleine saison estivale.

Aucune date n'a cependant été fixée pour cette grève, approuvée à 93% avec une participation de 90%, a annoncé lundi la British Airline Pilots Association (BALPA).

"Ce score élevé démontre la détermination des pilotes de BA et montre à BA qu'elle doit présenter une offre améliorée raisonnable pour qu'une grève soit évitée", déclare Brian Strutton, secrétaire général de la BALPA, cité dans un communiqué.

Les négociations avec la direction de British Airways sont suspendues en raison du recours en justice que la compagnie va déposer mardi contre cette grève, a ajouté le syndicat.

British Airways, filiale d'IAG, a exprimé sa déception face à cette menace de grève et affirmé que sa proposition salariale était juste.

"Nous continuons d'examiner chaque piste pour parvenir à une solution permettant de préserver les projets de voyage de nos clients et d'éviter un mouvement social et nous exhortons la BALPA à renouer le dialogue dès que possible", déclare la compagnie dans un communiqué. (Alistair Smout Bertrand Boucey pour le service français)