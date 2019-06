International Consolidated Airlines : SALON-IAG commande 200 Boeing 737 MAX pour plus de $24 mds

(Actualisé avec déclarations d'IAG, précisions et cours de Bourse)

LE BOURGET, 18 juin (Reuters) - IAG, maison-mère entre autres de British Airways et d'Iberia, a signé mardi une lettre d'intention portant sur la commande de 200 Boeing 737 MAX, interdit de vol à travers le monde après deux catastrophes aériennes en octobre et en mars.

Boeing a précisé que le montant total de cette commande dépassait 24 milliards de dollars (21,45 milliards d'euros) aux prix catalogue.

IAG a dit s'attendre à la remise en service du 737 MAX dans les mois à venir. Il a indiqué que sa commande comprenait des 737-8 et 737-10 équipés de moteurs CFM Leap destinés à plusieurs de ses compagnies aériennes, dont British Airways, Vueling et Level. Les appareils devraient être livrés entre 2023 et 2027.

Deux catastrophes aériennes impliquant des Boeing 737 MAX se sont produites en octobre dernier en Indonésie puis le 10 mars en Ethiopie, faisant 356 morts au total. Le bimoteur de Boeing est cloué au sol dans le monde entier depuis ce deuxième crash.

Le groupe de Seattle travaille à une nouvelle version du logiciel anti-décrochage MCAS de l'avion mis en cause dans ces deux accidents, espérant que le 737 MAX soit autorisé à voler à nouveau d'ici la fin de l'année.

Le directeur général d'IAG, Willie Walsh, a déclaré qu'il avait lui-même expérimenté le logiciel MCAS, ajoutant qu'il était "très utile de le voir fonctionner" et de "comprendre les changements" proposés par Boeing.

"Cela m'a donné confiance à la fois dans l'avion et dans les changements opérés par Boeing", a-t-il déclaré lors de l'annonce de la commande au Salon du Bourget. "J'ai confiance en Boeing."

L'action Boeing gagnait plus de 2,4% à 363,21 dollars à Wall Street vers 15h20 GMT.

Le patron de la division d'aviation commerciale de Boeing, Kevin McAllister, a déclaré qu'il appartenait aux autorités de régulation de décider quand le 737 MAX pourrait à nouveau était voler. (Alistair Smout, Tim Hepher et Eric M. Johnson, Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Gwénaëlle Barzic)