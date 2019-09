La valeur du jour en Europe IAG chute après avoir lancé un avertissement sur ses résultats annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le temps est décidément à l’orage pour les compagnies aériennes. La dernière victime en date est IAG (-2,40% à 468,60 pence) qui a lancé jeudi un avertissement sur ses résultats 2019. La maison mère de British Airways et Iberia table désormais sur un bénéfice d'exploitation (hors éléments exceptionnels) inférieur de 215 millions d'euros à celui de 2018, alors qu'il l'attendait à un niveau équivalent auparavant.De ce fait, la prévision d'Ebit passe de 3,485 milliards d'euros à 3,270 milliards pour un consensus de 3,288 milliards, précise UBS.De plus, IAG anticipe désormais un revenu unitaire en légère baisse à changes constants, alors qu'il l'attendait stable précédemment.En parallèle, lAG a estimé l'impact financier des grèves des pilotes de British Airways à 137 millions d'euros. Il a également évoqué un impact supplémentaire de 33 millions d'euros en raison des menaces de grèves des employés de l'aéroport londonien d'Heathrow.Au final, vu le faible écart entre la nouvelle prévision d'Ebit et les attentes du consensus, UBS n'anticipe aucun changement dans les prévisions annuelles du marché. Le bureau d'études a donc réitéré sa recommandation Acheter sur IAG, ainsi que son objectif de cours de 705 pence.Pour mémoire, la semaine dernière, Morgan Stanley avait entamé sa couverture du titre IAG avec une recommandation Surpondérer, pour des raisons de valorisation.