La valeur du jour en Europe IAG : le titre bien orienté dans le sillage de la journée Investisseurs

A l’occasion de sa journée Investisseurs, IAG (International Airlines Group) a confirmé la plupart de ses objectifs financiers pour la période 2019-2023, tout en relevant certains d’entres eux. Cela permet au titre d’IAG de prendre 1,23% à 625,60 pence sur la place de Londres en milieu de journée. Ainsi, la maison-mère des compagnies aériennes British Airways et Iberia vise toujours une marge d’exploitation comprise en 12 et 15% et une croissance moyenne de son bénéfice par action de 12% par an.IAG a également maintenu sa prévision d'un " equity free-cash flow " de 2,5 milliards d'euros par an en moyenne.En parallèle, le groupe aérien a toutefois revu à la hausse certaines de ses prévisions. C'est notamment le cas pour son Ebitdar attendu désormais à 7,2 milliards d'euros en moyenne chaque année. La précédente cible sur la période 2018-2022 était de 6,5 milliards d'euros.Enfin l'objectif moyen de " net capex " est relevé à 2,6 milliards d'euros par an. La précédente cible sur la période 2018-2022 était de 2,1 milliards d'euros.Récemment, IAG avait fait part d'un bénéfice d'exploitation (hors éléments exceptionnels) de 1,46 milliard d'euros au titre de son troisième trimestre 2018, contre 1,45 milliard un an plus tôt." Ce sont de solides résultats en dépit de coûts significatifs liés au carburant et des vents contraires associés aux devises ", avait commenté Willie Walsh, le directeur général d'IAG.Le groupe aérien vise pour 2018 un bénéfice d'exploitation (hors éléments exceptionnels) supérieur de 200 millions d'euros à celui enregistré en 2017 (2,95 milliards d'euros).