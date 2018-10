INTERNATIONAL PAPER : fait mieux que prévu au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

International Paper a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes au titre de son troisième trimestre 2018. Ainsi, le spécialiste américain de la production de papier a réalisé un bénéfice net de 562 millions de dollars sur la période, ou 1,37 dollar par action, contre 395 millions de dollars, ou 95 cents par actions, un an plus tôt. En excluant les éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 1,56 dollar par action, dépassant le consensus FactSet (1,46 dollar).Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 5,90 milliards de dollars au troisième trimestre 2018, contre 5,52 milliards un an plus tôt et un consensus de 5,89 milliards.