Interparfums : Une opportunité moyen terme ? 27/09/2019 | 09:12 achat sur repli En attente

Cours d'entrée : 36€ | Objectif : 41.8€ | Stop : 33.8€ | Seuil d'invalidation : 41€ | Potentiel : 16.11% Le titre Interparfums revient au contact de niveaux importants en données hebdomadaires situés vers 35.91 EUR. Le timing apparaît pertinent pour revenir à l'achat.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 36 € pour viser les 41.8 €. Graphique INTERPARFUMS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 35.91 EUR en données hebdomadaires.

D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 36.36 EUR.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 35.91 EUR.

Points faibles La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 34.51 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Le consensus des opinions des analystes ressort largement négatif. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Parfums et cosmétiques Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. INTERPARFUMS 23.69% 1 946 L'ORÉAL 24.80% 151 225 KAO CORP 2.38% 36 705 SHISEIDO COMPANY, LIMITED 33.00% 32 543 KOSE CORPORATION 13.18% 10 069 COTY INC. 57.93% 7 912 AMOREPACIFIC CORP --.--% 7 387 AMOREPACIFIC GROUP --.--% 4 322 FANCL CORP 3.26% 3 129 PROYA COSMETICS CO LTD 93.51% 2 407 INTER PARFUMS, INC. 3.84% 2 137

Données financières (EUR) CA 2019 498 M EBIT 2019 71,6 M Résultat net 2019 50,6 M Trésorerie 2019 186 M Rendement 2019 1,85% PER 2019 34,5x PER 2020 31,8x VE / CA2019 3,20x VE / CA2020 2,89x Capitalisation 1 779 M Prochain événement sur INTERPARFUMS 03/10/19 Journée investisseur Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 39,12 € Dernier Cours de Cloture 37,95 € Ecart / Objectif Haut 22,5% Ecart / Objectif Moyen 3,07% Ecart / Objectif Bas -16,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Philippe Bénacin Chairman, President & Chief Executive Officer Jean Madar Managing Director Axel Marot Director-Supply Chain & Operations Frédéric Garcia-Pelayo Chief Operating Officer & Executive Director Philippe Santi Executive Director & Director-Legal & Finance