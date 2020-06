Interparfums : Crédit Suisse n'est plus à 'surperformance'

04/06/2020 | 11:34

Crédit Suisse dégrade son opinion sur Interparfums de 'surperformance' à 'neutre', avec un objectif de cours ramené de 40 à 33 euros, dans le sillage d'estimations de BPA réduites de 87% pour 2020 et de 14% pour 2021.



'Les confinements de populations ont eu un impact sévère sur l'activité d'Interparfums', souligne le bureau d'études, qui attend maintenant une contraction d'environ 80% de ses ventes (à changes constants) aux deuxième et troisième trimestres.



Crédit Suisse anticipe un chiffre d'affaires de 218 millions d'euros en 2020, et, compte tenu des effets de la contraction économique sur les revenus disponibles et de certaines évolutions du comportement des consommateurs, de 480 millions en 2021.



