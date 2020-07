Interparfums : Credit Suisse remonte sa cible

13/07/2020 | 15:53

Credit Suisse remonte son objectif de cours sur Interparfums de 33 à 38 euros, tout en maintenant son opinion 'neutre' sur le titre compte tenu d'un potentiel de baisse estimé à environ 8%.



Après une préannonce de ventes du premier semestre vendredi dernier, le bureau d'études revisite ses estimations de BPA ajusté, relevant de 15% son hypothèse pour 2020 à 0,16 euro, mais abaissant de 3,3% celle pour 2021 à 1,01 euro.



Credit Suisse ajoute rehausser de 3% environ ses estimations de BPA pour les dernières années de sa période de projections, pour 'tenir compte du lancement de fragrances sous sa licence Moncler nouvellement obtenue'.



