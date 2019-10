Interparfums : Credit suisse y croit toujours

09/10/2019 | 10:42

Après une rencontre avec la direction du fabricant de parfums pour le compte de marques de luxe, Credit suisse a confirmé ce matin son conseil d'achat ('surperformance') sur l'action Interparfums, ainsi que son objectif de 46,5 euros.



De leurs échanges, les analystes retiennent d'abord que l'activité du groupe reste bien orientée, l'effet de changes lié au dollar demeurant positif.



De plus, les lancements de 'jus' devraient être nombreux en 2020 notamment chez Coach, Jimmy Choo, une première ligne Kate Spade, etc. Interparfums, qui ne manque pas de cash, continue de regarder les dossiers de licence et de marque en propre qui pourraient se présenter.





