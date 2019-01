15/01/2019 | 11:42

Oddo BHF relève sa recommandation sur Interparfums de 'neutre' à 'achat' et son objectif de cours de 36 à 41,5 euros, à la suite d'un relèvement par la société d'objectifs de CA et de résultat opérationnel pour 2018, ainsi que de CA pour 2019.



'Visiblement, le surcroit de croissance provient des Etats-Unis où le lancement d'Explorer (Coach) connait un bon succès', estime l'analyste, pour qui 'Interparfums montre qu'il est capable de s'affranchir de la croissance de ses marchés grâce à un line-up solide'.



Le bureau d'études a compté pas loin de 19 guidances relevées en neuf ans, et considère que 'sur la base de cet historique, le meilleur est peut-être de se dire que de nouveaux relèvements ne sont pas exclus courant 2019'.



