Interparfums : Oddo remonte son objectif de cours

12/06/2020 | 11:09

Tout en maintenant sa position 'neutre' sur Interparfums, Oddo BHF remonte son objectif de cours de 30 à 33 euros, au lendemain de la signature d'un contrat de licence avec Moncler, jusqu'en décembre 2026, prolongeable de cinq ans.



'Avec Moncler, Interparfums enrichit son portefeuille d'une marque de prestige à la fois 'glamour', à forte notoriété, sur un segment et un positionnement très luxe, et en expansion géographique', juge l'analyste en charge du groupe de parfums et cosmétiques.



Le bureau d'études a ajusté ses prévisions aux derniers éléments dont il dispose sur la crise du Covid-19 (avec un deuxième trimestre attendu en baisse de 65%), et à la signature de cette licence (22 millions d'euros de CA attendus en 2022).



