INTERPARFUMS : Gilbert Dupont reste à Alléger

Gilbert Dupont a confirmé sa recommandation Alléger et son objectif de cours de 42 euros sur Interparfums après la signature d’un accord de parfums mondial et exclusif d’une durée de 11 ans avec Kate Spade New York, société qui se définit comme une marque globale de mode et de lifestyle féminine. Cette annonce est en phase avec la volonté affichée d’Interparfums d’acquérir de nouvelles licences, a souligné le broker.