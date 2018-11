INTERPARFUMS : accélération de la croissance en 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En repli à l'ouverture, Interparfums grappille 0,39% à 38,29 euros. Le concepteur de parfums sous licence (Montblanc, Jimmu Choo, Coach, Rochas,...) a dévoilé des perspectives 2019 encourageantes, conformément aux attentes. Le groupe dirigé par Philippe Benavin a profité de cette publication pour préciser ses objectifs 2018. Là encore, les chiffres communiqués sont ressortis en ligne avec les prévisions du groupe et les attentes des analystes. Ainsi, le chiffre d'affaires devrait être l'an prochain légèrement supérieur à 430 millions d'euros, soit en hausse d'environ 1,9% après +15,4% en 2017.La marge opérationnelle est prévue à 13,5% après 14,2% en 2017.Dès la publication des résultats 2017, en mars dernier, Interparfums avait prévenu que l'exercice 2018 serait de transition. Après une période de plusieurs années marquée par le lancement de parfums majeurs, le groupe français a profité de cet exercice pour consolider ses positions et préparer les fragrances de demain.L'année 2019 va connaître une accélération de la croissance grâce à plusieurs initiatives majeures.En début d'année, Interparfums va lancer à l'échelle mondiale la ligne Montblanc Explorer, un troisième opus masculin après Montblanc Legend en 2011 et Montblanc Emblem en 2013.L'été prochain, le groupe dévoilera une nouvelle initiative féminine sous la marque Lanvin sur le thème des îles méditerranéennes.A l'automne, la société introduira une deuxième ligne masculine Jimmy Choo autour du "street art" après Jimmy Choo Man en 2014.Des initiatives complémentaires sous les marques Coach et Rochas notamment viendront renforcer les lignes existantes.Dans ce contexte, le chiffre d'affaires de l'exercice devrait atteindre 460 à 470 millions d'euros, en hausse de 7 à 8%.Fidèle à sa stratégie de renforcement récurrent de ses investissements, le groupe va consacrer un budget significatif de près de 24% de son chiffre d'affaires ses dépenses de marketing et de publicité. Dès lors, la marge opérationnelle de l'exercice 2019 devrait atteindre environ 13,5%.