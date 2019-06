INTERPARFUMS : accord de licence avec Kate Spade

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Interparfums et Kate Spade New York, marque globale de mode et de lifestyle féminine, ont annoncé la signature d’un accord de licence parfums, mondial et exclusif d’une durée de 11 ans. Dans le cadre de cet accord, Interparfums assurera la création, la production et la distribution de nouvelles lignes de parfums et de produits dérivés. Ces produits seront distribués dans les grands magasins, parfumeries et duty free, ainsi que dans les points de vente de la marque Kate Spade New York, à partir de l’automne 2020.