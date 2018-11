INTERPARFUMS : confirme sa prévision de chiffre d'affaires 2018 et l'accélération de ses ventes en 201

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Interparfums table pour 2018 sur une croissance mesurée, en ligne avec ses anticipations. Le chiffre d'affaires 2018 est en effet attendu légèrement supérieur à 430 millions d'euros, soit en hausse d'un peu plus de 1,9%. La marge opérationnelle devrait atteindre 13,5%, soit dans le haut de la fourchette de sa prévision (entre 13% et 13,5%). Soutenu par plusieurs lancements majeurs, le fabricant de parfums confirme pour 2019 une accélération de sa croissance. Le chiffre d'affaires est attendu entre 460 et 470 millions, en hausse de 7% à 8%.La marge opérationnelle devrait rester stable à 13,5% en raison des dépenses de marketing et de publicité.