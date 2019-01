INTERPARFUMS : en forte hausse après son relèvement d'objectifs 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Interparfums bondit de 11% à près de 40 euros dans les premiers échanges à la Bourse de Paris. Et pour cause: compte tenu d’une excellente activité de fin d’année portée par le dynamisme des parfums Coach, notamment aux Etats Unis, Ile groupe a revu à la hausse ses objectifs annuels 2018. Ainsi, le chiffre d’affaires, qui sera publié le 29 janvier prochain, devrait atteindre environ 450 millions d’euros, en progression de près de 7 % par rapport à 2017. De plus, la marge opérationnelle, qui publiée le 4 mars prochain, devrait atteindre 13,5 à 14 %En novembre dernier, Interparfums réitérait ses objectifs annuels 2018 avec un chiffre d'affaires légèrement supérieur à 430 millions d'euros et une marge opérationnelle de 13,5 %." Il est vrai que notre croissance a été plus soutenue que prévue sur la fin de l'année 2018 avec un chiffre d'affaires largement supérieur aux objectifs, a commenté Philippe Benacin, le PDG d'Interparfums, cette performance nous conduit par conséquent à ajuster notre objectif de chiffre d'affaires 2019, désormais fixé à 470 millions d'euros. "