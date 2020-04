INTERPARFUMS : prêt pour la reprise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Interparfums progresse de 0,16% à 31,95 euros malgré la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel lourdement pénalisé par la fermeture de la plupart de ses points de vente dans le monde courant mars. Au premier trimestre, ses ventes ont chuté de 18,2% à 126,6 millions d'euros. En organique, le repli atteint 19,5%. Dans cet environnement, le fabricant de parfums sous licence a délivré un message rassurant au marché. Son importante trésorerie lui permettra de faire face à tous ses engagements, présents comme futurs.Si le groupe a suspendu son dividende 2019 (0,71 euro par titre) il n'exclut pas de distribuer un dividende exceptionnel au second semestre en cas d'amélioration de la situation.Par ailleurs, Interparfums n'abandonne pas sa pratique de fidélisation des actionnaires mise en place avec succès depuis plus de 20 ans. La société distribuera, comme de coutume, une action gratuite pour 20 détenues.Le groupe a confirmé sa capacité d'adaptation en décalant les lancements stratégiques Kate Spade et Jimmy Choo à 2021.Surtout, Interparfums s'est préparé à la reprise de l'activité avec ses fournisseurs et ses clients.Justement, à l'image des groupes de luxe, la société de Philippe Benacin a distingué quelques signes encourageants de reprise dans plusieurs pays d'Asie.Pour autant, le PDG a reconnu que c'était la réouverture progressive du réseau de parfumeries sélectives, notamment aux Etats-Unis et en Europe, qui conditionnera la reprise graduelle des opérations."Nous faisons tout pour adapter nos charges à la situation actuelle. Notre structure de coûts opérationnels, composée aux deux tiers de charges variables, nous permettra de préserver nos résultats", a assuré Philippe Santi, directeur général délégué.