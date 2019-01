INTERPARFUMS : relève ses objectifs 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

De l'intérêt d'avoir un "coach" pour entretenir sa forme. Grâce aux parfums Coach aux Etats-Unis, Interparfums a relevé ses prévisions 2018. En Bourse, les investisseurs aiment l'odeur du succès. Le titre du concepteur de parfums sous licence bondit de 6,1% à 38,20 euros. Selon une source de marché, Oddo BHF a relevé sa recommandation sur le titre de Neutre à Achat et revu son objectif de cours de 36 à 41,50 euros dans le sillage de cette publication. Le broker a compté pas loin de 19 objectifs relevés en 9 ans.Sur la base de cet historique, le meilleur est peut-être de se dire que de nouveaux relèvements ne sont pas exclus courant 2019, notamment parce que le lancement du nouveau Coach (Explorer) semble trouver le succès en parfumerie, a poursuivi le bureau d'études.Compte tenu d'une excellente activité de fin d'année portée par le dynamisme des parfums Coach, notamment aux Etats Unis, le groupe français a donc revu à la hausse ses objectifs annuels 2018. Ainsi, le chiffre d'affaires, qui sera publié le 29 janvier prochain, devrait atteindre environ 450 millions d'euros, en progression de près de 7 % par rapport à 2017. De plus, la marge opérationnelle, qui publiée le 4 mars prochain, devrait atteindre 13,5 à 14 %En novembre dernier, Interparfums réitérait ses objectifs annuels 2018 avec un chiffre d'affaires légèrement supérieur à 430 millions d'euros et une marge opérationnelle de 13,5 %." Il est vrai que notre croissance a été plus soutenue que prévue sur la fin de l'année 2018 avec un chiffre d'affaires largement supérieur aux objectifs, a commenté Philippe Benacin, le PDG d'Interparfums, cette performance nous conduit par conséquent à ajuster notre objectif de chiffre d'affaires 2019, désormais fixé à 470 millions d'euros. "