INTERPARFUMS : suspend ses objectifs 2020

Interparfums a suspendu ses objectifs 2020 en raison du manque de visibilité actuel. Le fabricant français de parfums sous licence a par ailleurs reporté au 24 juin l'assemblée générale programmée le 24 avril. Début mars, le groupe redoutait que l'épidémie du coronavirus n'affecte négativement la distribution de ses produits sur l'ensemble des zones Asie, Europe et Moyen Orient.En revanche, la production, principalement concentrée sur la France et l'Europe était, à l'époque, épargnée.Selon la société, le coronavirus conjugué à l'effet de base lié au lancement des lignes Montblanc Explorer, Jimmy Choo L'Eau et Jimmy Choo Floral au début de l'an passé devait conduire le chiffre d'affaires à accuser une baisse de 10% au premier trimestre 2020.Mais bien sûr, depuis lors, les mesures de confinement se sont multipliées dans le monde, et notamment en Europe.