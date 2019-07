Interparfums : INTERPAFUMS brille au premier semestre et confirme ses prévisions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au deuxième trimestre, Interparfums a dégagé 111,8 millions d’euros de revenus, un chiffre en hausse de 15,2 % à devises courantes et de 11,7 % à devises constantes. Au premier semestre de l’année, les ventes du concepteur de parfums sous licence atteignent alors 238,4 millions d’euros, en progression de 9 % à devises courantes et de 5,4 % à devises constantes par rapport à l’an passé. Le chiffre d'affaires a principalement été tiré par les ventes de Montblanc qui a réalisé, en six mois, un chiffre d'affaires de 71,8 millions d'euros en hausse de 26 %."Cette évolution résulte de l'excellent démarrage de la ligne Monblanc Explorer, notamment aux Etats-Unis, en Europe de l’Ouest et en France et du recul limité et attendu des lignes Montblanc Legend Night et Montblanc Emblem", a commenté le groupe.Le PDG Philippe Benacin a salué un bon premier semestre et a confirmé son objectif d'affaires de 480 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice. Il a par ailleurs précisé que la marge opérationnelle semestrielle devrait dépasser 15 %. Sur l'ensemble de l'année, elle devrait atteindre environ 14 %.