Interparfums : confirme ses prévisions pour 2018

06/09/2018

Interparfums, le fabricant de parfums pour le compte de marques de luxe comme Montblanc, Jimmy Choo et Coach, a confirmé ses prévisions annuelles à l'occasion de la présentation de ses comptes semestriels. Ce qui présage toujours d'une poursuite du ralentissement de la croissance.



Déjà connu, le CA semestriel de 218,7 millions d'euros avait progressé de 4,5% en données publiées, soit + 11% hors devises pour ce groupe très exposé au dollar notamment. Notons qu'au 1er trimestre, la progression des facturations hors changes était de 16,5%.



Sur le semestre, le résultat opérationnel progresse de 5% à 34,8 millions, d'où une amélioration de la marge de dix points de base à 15,9%, et le résultat net part du groupe prend 16% à 25,2 millions. L'amélioration de la marge brute 'de certaines lignes' (de parfums) a été partiellement compensés par la hausse du dollar, mais la rentabilité s'améliore malgré des dépenses marketing supérieures à 46 millions d'euros, soit 21% du CA.



Enfin, Interparfums maintient ses prévisions antérieures, à savoir : une marge opérationnelle de 13 à 13,5% pour l'ensemble de l'exercice 2018 (en 2017 : 14,2%), sachant que les dépenses marketing se concentrent habituellement en fin d'année. Le CA annuel visé est toujours de 430 millions d'euros (le consensus anticipant pour sa part environ 440 millions), après 422 millions en 2017.









