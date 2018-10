Interparfums : hausse de 3,4% du CA trimestriel

Données financières (€) CA 2018 442 M EBIT 2018 61,2 M Résultat net 2018 41,6 M Trésorerie 2018 185 M Rendement 2018 1,63% PER 2018 37,73 PER 2019 33,84 VE / CA 2018 3,29x VE / CA 2019 2,94x Capitalisation 1 639 M Graphique INTERPARFUMS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique INTERPARFUMS Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 35,0 € Ecart / Objectif Moyen -8,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Philippe Bénacin Chairman & Chief Executive Officer Frédéric Garcia-Pelayo Chief Operating Officer & Executive Director Philippe Santi Executive Director & Director-Legal & Finance Jean Madar Executive Director Maurice Alhadève Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) INTERPARFUMS 21.46% 1 968 L'ORÉAL 2.62% 119 880 KAO CORP -2.16% 35 578 SHISEIDO COMPANY, LIMITED 28.82% 24 580 AMOREPACIFIC CORP --.--% 10 836 KOSE CORPORATION -2.69% 9 296