Interparfums : la croissance accélère, prévisions confirmées

24/07/2019 | 09:01

Hors effets de changes, la croissance forte est de nouveau de mise chez Interparfums : nulle au 1er trimestre (+ 0,3%), elle s'est établie à 11,7% au 2ème trimestre grâce notamment aux parfums Montblanc (+ 36%), avec la ligne Explorer, et à Coach (+ 53%).



Le CA atteint 237,4 millions d'euros sur le semestre, chiffre en hausse publiée de 9%, et de 5,4% à changes constants.



Le PDG du groupe, Philippe Benacin, a confirmé la prévision de CA à 480 millions d'euros pour 2019. Sur l'ensemble de l'année, la marge opérationnelle est toujours attendue vers 14%, sachant qu'elle devrait dépasser les 15% au 1er semestre.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.