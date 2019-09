Interparfums : la marge semestrielle dépasse 16%

05/09/2019 | 09:26

Interparfums a nettement amélioré sa rentabilité opérationnelle au 1er semestre, au point qu'elle a dépassé la barre des 16%.



Déjà connues, les ventes semestrielles du groupe ont augmenté de 9% en données publiées (+ 5,4% à changes constants) à 238,4 millions d'euros. Le résultat opérationnel correspondant progressant plus rapidement (+ 12%, à 39 millions), la marge s'améliore de 50 points de base, à 16,4%. Eléments explicatifs avancés : des dépenses tenues et la hausse du dollar, devise dans laquelle est réalisée 47% des facturations. Mais aussi le lancement jugé 'réussi' du 'jus' Explorer de Montblanc, marque dont le CA est attendu en 2019 à plus de 130 millions.



Enfin, le bénéfice net part du groupe progresse de 8% à 27,2 millions d'euros. Cette moindre hausse s'explique par le coût des couvertures de change et la baisse du rendement de la trésorerie nette (137,4 millions d'euros).





