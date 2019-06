Interparfums : licence avec la marque américaine Kate Spade

07/06/2019 | 09:32

Une marque de plus au portefeuille d'Interparfums : le fabricant français de parfums pour maisons de luxe annonce ce matin la signature d'un accord de licence avec la marque américaine de mode féminine, de maroquinerie et d'accessoires Kate Spade New York.



D'une durée de 11 ans, cet accord mondial est exclusif.



Interparfums se chargera de créer, de produire et de distribuer les nouvelles lignes de parfums Kate Spade. 'Ces produits seront distribués dans les grands magasins, parfumeries et duty free, ainsi que dans les points de vente de la marque Kate Spade New York, à partir de l'automne 2020', commente Interparfums.



'Très implantée aux Etats-Unis et en Amérique du Sud, la marque Kate Spade rayonne également en Asie et nous sommes convaincus de sa dimension internationale', commente le PDG du groupe français, Philippe Benacin.





