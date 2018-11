Interparfums : une 'accélération de la croissance' en 2019

13/11/2018 | 09:14

Comme chaque année à pareille époque, Interparfums dévoile ce matin ses premières anticipations pour l'année 2019, qui devrait se caractériser par une 'accélération de la croissance'.



Ainsi, après un chiffre d'affaires de 422 millions d'euros en 2017 et, selon la dernière prévision confirmée à l'occasion, un peu plus de 430 millions en 2018, le fabricant de parfums pour le compte de marques de luxe vise de 460 à 470 millions en 2019, soit une hausse de 7 à 8% sur un an.



En effet, après un 'plan de lancement volontairement moins riche' en 2018, l'année 2019 sera marquée par des lancements de nouveaux 'jus' par les licences Montblanc (notamment le produit Montblanc Explorer), Lanvin et Jimmy Choo, sans oublier 'des initiatives complémentaires' chez Coach et la marque Rochas. Le PDG Philippe Benacin évoque 'une nouvelle phase de croissance soutenue au cours des prochaines années'.



Les dépenses marketing et publicités devraient représenter près de 24% du CA et la marge opérationnelle 'devrait atteindre environ 13,5%', ajoute la direction, qui vise de 13 à 13,5% en 2018.





