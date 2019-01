Interparfums : vengera dès 2018 la perte de Burberry

15/01/2019 | 17:15

En tête du SRD avec une hausse de plus de 6%, l'action Interparfums confirme sa bonne orientation depuis le début d'année, puisque le titre prend 14,5% depuis la fin de l'année 2018, soit plus de quatre fois la performance de l'indice CAC Mid & Small. Explication : le surcroît d'optimisme manifesté par la direction, qui vise désormais en 2018 un chiffre d'affaires record plus élevé que celui de 2012, lorsque Burberry faisait pleinement partie du périmètre. Et que cette licence concentrait alors plus de 50% des ventes ! Bref, les 500 millions de chiffre d'affaires annuel semblent déjà en ligne de mire.



Ce matin en effet, le fabricant de parfums pour le compte de marques de luxe a relevé ses prévisions pour les années 2018 et 2019. Qu'on en juge : après 365,6 millions d'euros en 2016 puis 422 millions d'euros en 2017, Interparfums a toujours été prudent quant à 2018, envisagée comme un 'entre deux' caractérisé par un plus faible nombre de lancements de 'jus'. La première 'guidance maison' de CA, une fourchette allant de 420 à 425 millions d'euros, n'a été relevée que mollement l'an dernier, jusqu'à 430 millions, avec une marge opérationnelle attendue à 13,5%.



Du moins jusqu'à aujourd'hui, car les ventes de la fin d'année 2018 ont dépassé les attentes d'une direction qui, traditionnellement, se montre prudente : 'compte tenu d'une excellente activité de fin d'année portée par le dynamisme des parfums Coach, notamment aux Etats-Unis', a indiqué Interparfums ce matin, l'année 2018 devrait maintenant se terminer sur des ventes d'environ 450 millions d'euros, alors que le CA annuel sera détaillé le 29 janvier prochain.



Voilà une nouvelle de taille car l'actuel record de chiffre d'affaires d'Interparfums, soit 445,5 millions, remonte à 2012, avant la reprise de sa licence par Burberry, qui concentrait... 52,7% de l'activité cette année-là. Via le dynamisme des 'anciennes' licences et l'arrivée de nouvelles marques (Coach, Rochas, ...), le groupe aurait donc réussi à tourner la 'page Burberry' dès 2018.



En outre et en vue des comptes annuels correspondants, attendus le 4 mars, le groupe vise maintenant une marge de 13,5 à 14%. Enfin, Interparfums a aussi relevé la première prévision de chiffre d'affaires pour 2019 formulée le 13 novembre dernier en haut de la fourchette initiale, qui allait de 460 à 470 millions d'euros.



Premier constat : le chiffre d'affaires visé par Interparfums pour 2018 dépasse désormais la prévision du consensus (435 millions d'euros), alors que traditionnellement, c'est le marché qui fait preuve de davantage d'optimisme que la direction. Ce qui peut expliquer en partie le fort rebond du titre en Bourse, associé bien sûr au rehaussement de l'anticipation de marge.



Deuxième constat : les investisseurs visaient, en date d'hier, un chiffre d'affaires de 482 millions d'euros au titre de 2019. En effet, Interparfums a toujours prévenu que l'exercice 'de transition' de 2018 serait suivi d'une accélération de la croissance cette année, en raison du lancement d'un plus grand nombre de 'jus'.



Il y a fort à parier qu'après ces relèvements d'objectifs, qui confirment le statut de valeur de croissance d'Interparfums, les prévisions des analystes vont être revues à la hausse. Peut-être la barre des 500 millions d'euros de ventes, jusqu'alors envisagée en 2020 (avec 530 millions, toujours selon le dernier consensus disponible) pourrait-elle être atteinte dès cette année. Même si les PER 2018 et 2019 du titre, de l'ordre de 30 fois, sont déjà généreux, on rappellera que l'action Interparfums avait frôlé les 46 euros au début du mois d'octobre. A suivre.



EG



