Le point sur les changements de recommandations à Paris

PARIS, 11 juin (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris: * LEGRAND - Kepler Cheuvreux a relevé sa recommandation à "acheter" contre "neutre" et porté son objectif de cours à 70 euros contre 63 euros. Le titre gagne 2,06% à 63,44 euros. * LAFARGEHOLCIM - UBS a relevé sa recommandation à "neutre" contre "vendre" et porté son objectif de cours à 48 francs suisses contre 44,50 francs. * UBISOFT - Midcap Partners a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et ramené son objectif de cours à 80 euros contre 90 euros. L'action perd 1,34% à 72,30 euros. * INTERPARFUMS - Credit Suisse a entamé le suivi de la valeur avec une opinion à "surperformance" et un objectif de cours de 47 euros. Le titre gagne 2,57% à 43,95 euros. * FREY - Kepler Cheuvreux a relevé son objectif de cours à 34 euros contre 33 euros. (Service Marchés)

